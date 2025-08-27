Çavuşoğlu, KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Gökbilen ve milli takım sporcularını kabul etti
: Lapta’da dün meydana gelen trafik kazasında bir aracın çarptığı 40 yaşındaki Ni Wayan Supini yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün 14.30 sıralarında , İsmail Koçkat (E-58), yönetimindeki YG 388 plakalı salon araçla Lapta’da Ankara Caddesi üzerinde seyrederken, yolun karşısına geçmek isteyen Supini’ye çarptı. Supini, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Koçkat ise tutuklandı.