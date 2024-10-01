Google Meet platformunda dün akşam yapılan toplantıya, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu Başkanı, Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Cavanşir Feyziyev ve Türkiye-Kuzey Kıbrıs Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Milletvekili Orhan Erdem katılarak konuşma yaptı.

Ebedi Birlik Gençler Kamu Birliği Başkanı Şahin Aliyev ve Ebedi Birlik Gençler Kamu Birliği KKTC temsilcisi Serdar Şengül moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda KKTC-Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti bölgesel iş birliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

-Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan’ın KKTC meclisi ile dostluk grubu oluşturmasının önemine vurgu yaptığı konuşmasında, heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinde önemli diplomatik gelişmeler elde edildiğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Ermenistan’ın işbirliklerinden netice alamayacaklarını söyleyen Töre, “Bakınız Ermenistan Karabağ’da boyunun ölçüsünü aldı, Güney Kıbrıs da 20 Temmuz sabahı aynı şekilde boyunun ölçüsünü almıştır” dedi.

Güney Kıbrıs’ın çeşitli ülkelerle yaptığı işbirliklerine karşı caydırıcı hale gelmek gerektiğini dile getiren Töre, ülkede deniz ve hava üslerinin çoğaltılması gerektiğini, Türkiye’nin askeri caydırıcılığının önemli olduğunu ifade etti.

“Ermeni ve Rum-Yunan ikilisi Avrupa tarafından şımartılmış ülkelerdir” diyen Töre, Kıbrıs Rum tarafının İsrail ile işbirliği yapmasını “tehlikeli bir adım” olarak niteledi.

Güney Kıbrıs’ta, Tatlısu bölgesinde, ABD ve Fransa için bir üs planlandığını belirten Töre, “Rum tarafı adada erozyon yaratmak istiyor ancak bu durum kendi toplumlarında da karşılık bulmuyor, biz yolumuza Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde ve Türkiye’nin garantörlüğünde güvenle adımlarımızı atmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Töre, Azerbaycan ile ilişkilerin adım adım ilerlemesinin Kuzey Kıbrıs’ın güçlenmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

-Erdem

Türkiye- KKTC Meclis Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, KKTC’yi bir ülkenin, Türkiye’nin tanındığını söyleyerek, “Ancak Filistin’i dünyada tam 150 ülke tanımaktadır ve geldiği durum ortadadır. Dolayısı ile KKTC’nin kılına kimse zarar veremez” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması için mücadeleler vermeye devam ettiğini dile getiren Erdem, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de bu sürece katkı koyduğunu kaydetti.

Erdem, birlik ile beraber insan haklarının büyük ölçüde ihlal edildiği böylesi bir dönemde haklı davaları sürdürmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

KKTC’nin tanınmasa da geldiği noktanın önemli olduğunu söyleyen Erdem, KKTC’nin kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs’ta iki ayrı devletin varlığının nişanesi olacak Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve yeni Meclis yerleşkesinin açılacağını belirtti.

-Feyziyev

Azerbaycan KKTC Meclis Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de, Kıbrıs Türklerinin tarih boyunca yaşadığı olayların dünya düzenindeki adaletsiz ve haksızlık yaklaşımının belirgin bir örneği olduğunu belirtti.

Dünya haritasında altı bağımsız Türk devleti bulunduğunu dile getiren Feyziyev, 30 yılın sonunda Dağlık Karabağ sorununun da çözüldüğünü söyledi. Feyziyev, “Şimdi çözülmesi gereken tek sorun, Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığının tanınmasıdır. Bu, 6 bağımsız Türk devleti için çözülmesi gereken bir meseledir. Kuzey Kıbrıs halkının köklü tarihine baktığımızda, Yunanların burada herhangi bir iddia sahibi olması asılsızdır.” dedi.

Ebedi Birlik Gençlik Kamu Birliği Başkanı Şahin Aliyev de, projenin amacının Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki üçlü ortaklığın geliştirilmesi olduğunu söyledi.

-Şengül

Ebedi Birlik Gençlik Kamu Birliği KKTC Temsilcisi Serdar Şengül de, KKTC’nin tanınmasının Türk dünyası devletleri ve halklarının kalkınması açısından önemine değinerek, Türkçe konuşan ülkelerin dostluk, kardeşlik ve ittifak bağlarını güçlendirmek için çalışmaları gerektiğini vurguladı.