Ülke genelinde, dün üç ayrı yerde meydana gelen yangınlar hasara neden oldu.

Polis basın bültenine göre, Gönyeli’de bir şahsa ait evin giriş kısmında, odun sobasından çıkarılıp plastik kova içerisine konularak kapı önünde bırakılan tamamen sönmemiş kömürler, plastik kovayı ısıtıp tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında, evin ahşap giriş kapısı yanarak zarar gördü.

- Klima kısa devre yaptı, yangın çıktı

Gazimağusa’da bir şahsa ait evin yatak odasında, muhtemelen klimanın kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında, yatak odası içerisine bulunan muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü, çıkan ısı ve dumandan dolayı da evin duvarları islendi.

- Sönmemiş sigara izmariti yangına neden oldu

Girne’de faaliyet gösteren bir işletme içerisinde, muhtemelen tamamen sönmemiş sigara izmaritinin plastik çöp kutusuna atılıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında; muhtelif mobilyalar, dizüstü bilgisayar ve yazıcı cihazı yanarak zarar gördü.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.