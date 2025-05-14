Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bağımsızlık mücadelesinin unutulmaz olduğunu ve her daim hatırlatılması gerektiğini vurguladı.

Yazılı açıklama yapan Küçük, KKTC’nin varlığının Türk milletinin Doğu Akdeniz’deki sarsılmaz iradesinin simgesi olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını sonsuza dek koruyacağını kaydetti.

Küçük, “Biz buradayız ve ebediyen burada olmaya devam edeceğiz” diyerek, KKTC’nin haklı davasının unutulmasına asla izin verilmeyeceğini ifade etti.

UBP Milletvekili Küçük, “Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca varoluş mücadelesi verdiğini ve bu mücadeleyi Doktor Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın liderliğinde devletleşerek taçlandırdığını” dile getirdi.

KKTC’nin geleceğinin; Anavatan Türkiye ile omuz omuza verilen mücadele ile daha da güçleneceğini vurgulayan Küçük, Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin haklarını korumaya devam edeceğini ve gelecek nesillerin daha güçlü bir devlet mirası alacağını ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi olarak KKTC’nin haklarını korumaya, halkın refahı için mücadele etmeye ve Türkiye ile birlikte güçlü adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Küçük, “Kıbrıs Türkü özgürdür, özgür kalacaktır! Anavatan Türkiye ile birlikte geleceğe yürüyeceğiz” dedi.

KKTC’nin sonsuza dek var olacağını ve milli ruhun her nesilde yaşatılacağını vurgulayan Küçük, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.