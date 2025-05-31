UBP GAZİMAĞUSA İLÇE BİNASINDA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM STARTI VERİLDİ

Ergün Yahat

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Binası’nda bu sabah önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İlçe Başkanı Nahit Öncü, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle ve Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek katıldı.

Yapılan istişarelerin ardından, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci için resmi olarak start verildi. Toplantıda seçim stratejileri ve yol haritası ele alındı.