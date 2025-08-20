Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) geniş çaplı bölgesel çevre temizlikleri sürüyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, şubat ayında başlayan temizlik çalışmalarının ikinci etabı Küçük Kaymaklı’da ve Surlariçi’nde devam etti.

Küçük Kaymaklı’nın temizlik çalışmalarının bu hafta sonu bitirilmesinin ardından tören alanı ve okulların temizliğine geçilecek.

LTB’nin başkentin sanayi bölgesinde atıl durumdaki araçların oluşturduğu olumsuz görüntüyü gidermek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında 400 kamyon çöp ve moloz toplandı, 282 adet hurda araç belediye tarafından hazırlanan telli bölgeye kaldırıldı.

LTB mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan boş arsa ve arazilerin temizliğine de devam ediyor. LTB Temizlik Şubesi, belediye sınırları içinde yer alan 1468 adet boş arsa ve arazi sahibine bu alanları temizleme çağrısında bulunduktan sonra 551 arazi ve arsayı temizleyerek Belediye Meclisi’nin aldığı karar uyarınca hizmeti mal sahiplerine fatura etti.