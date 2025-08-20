Güröz: “Bu bir hak mücadelesi. Mücadeleye devam edeceğiz”

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’ndeki grevi yedinci gününde devam ediyor.

Çalışanların, Başbakanlık ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin ardından dün Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önünde başlattıkları eylemleri, bugün de yine bakanlık önünde devam ediyor.

KOOP-SEN, üç iştirakte çalışanların temmuz ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle geçen salı günü greve başlamıştı.

KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz, TAK’a (Türk Ajansı Kıbrıs) yaptığı açıklamada, dünden bugüne hiçbir gelişme yaşanmadığını, grev ve eylemlilik sürecine devam ettiklerini söyledi.

Güröz, bugün de yetkililerden bir dönüş yapılacağına ilişkin "umutlu olmadıklarını" dile getirerek, “yapıcı” olmadıklarını savundu.

- “Zorluklara rağmen grev devam edeceğiz”

“Bizi zora koymaya çalışıyorlar. Bu bizi tüketmez, ancak işletmelerimizi tüketecek. Bu iş böyle devam ederse günün sonunda döndüğümüzde maalesef işyerlerimizi bulamayacağız.” diyen Güröz, yedi gündür üretim yapılamadığını, süt, yem, gaz gibi taleplere karşılık verilemediğinden işletmelerin özel sektöre yöneldiğini kaydetti.

Tüm zorluklara rağmen greve devam edeceklerini, arkadaşlarına veda etmeyeceklerini söyleyen Güröz, “Bu bir hak mücadelesi. Mücadeleye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

KOOP-SEN, yarın da Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü'nde eylem yapacak.