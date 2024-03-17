UBP GAZİMAĞUSA İLÇE BAŞKANLIĞINDAN 1000 KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ

Ergün Yahat

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa ilçesi Nahit Öncü başkanlığında farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Ramazan dolayısı ile Namık Kemal Meydanı’nda 1000 kişilik iftar yemeği düzenledi. İftara UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu Gazimağusa ilçe Başkanı Nahit Öncü, Bakan ve Milletvekilleri, Belediye başkanları ve çok sayısıda vatandaşlarla birlikte dualar eşliğinde oruç açıldı.

İlçe Başkanı Sn. Nahit Öncü; Hedefimiz, her beldemizde iftarımızı halkımızla birlikte orucumuzu açmaktır. Halkımızın bir kez daha Ramazan ayı’nı tebrik ediyorum dedi.