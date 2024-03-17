Gazeteciliğin duayen isimlerinden Ali Sirmen hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi gazeteci Ali Sirmen 84 yaşındaydı.

Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve oyuncusu kimliği ile de tanınan Sirmen, bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.

- Ali Sirmen kimdir?

Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestekarı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunudur. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Ali Sirmen, köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde de köşe yazıları yazdı. Son olarak Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yazmaktaydı.

1972 yılında kurulan Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı.

İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri, Cumhuriyet adlı filmde ise, Cumhuriyet gazetesinin kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı.

SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programın sunucularından biridir. Ayrıca Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu.

2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.