UBP 6 İLÇE BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA: BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL'E TAM DESTEK

Ergün Yahat

UBP 6 İlçe başkanı mecliste yaşanan kaosun tek sorumlusu CTP olduğunu ve bu partiyi sağ duyuya çağırırken başbakan Ünal Üstele ise tam destek verildi .Yapılan açıklama... Cumhuriyet Meclisi’ni boykot etme veya genel kurula katılma ikilemine düşen CTP, agresif siyasetini artırmış ve Genel Kurul’da gerginliği tırmandırmıştır. Cumhuriyet Meclisi’nde dün yaşananların, Ana muhalefet CTP’nin Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e yönelik saygısızlığının, siyasi tepki ile açıklanacak bir durum olmadığını vurgulamak istiyoruz. Meclisi kilitleme girişiminin de demokrasi ile bağdaşmadığını hatırlatmakta fayda görüyoruz. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler, meclis çoğunluğunun iradesi ile seçilmiştir ve görevinin başındadır. İç tüzüğü görmezden gelerek, Hukuk arayanların, hukuk talep edenlerin, başkanlık kürsüsüne saldırmadan önce hatırlaması gereken yegane unsur sandığın iradesidir. Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Ünal Üstel başkanlığındaki hükümetimizin, Kıbrıs Türk Halkı adına atması gereken acil ekonomik adımlar ortadayken, CTP’nin sağduyu ile hareket etmesini salık veriyoruz.