Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Türkiye ile KKTC arasındaki turizm hareketliliğinin gelişimi konusunda işbirliği geliştirme kararı aldı.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, KITSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRSAB Genel Merkez binasına ziyaret gerçekleştirdi. Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun da katıldığı ziyarette, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölge Temsil Kurulları ve İhtisas Kurulları Başkanlarıyla TÜRSAB yöneticileri de hazır bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ataoğlu, KKTC ve Türkiye'nin nüfusunun toplam 85 milyonu geçtiğini ve başka kimseye ihtiyaç olmaksızın el ele verildiğinde Ada'nın turizminin bugün olduğu noktadan çok daha ileriye götürülebileceğini belirtti.

Ataoğlu, "Türkiye'den başka adalara gitmek yerine kendi adanıza gelin diyoruz. Aynı dili aynı para birimini paylaşan bir adamız var. Oraya hep beraber sahip çıkalım. TÜRSAB ile birlikte eksikliklerimiz varsa kapatalım. Büyük dokunuşlara ihtiyacımız yok. Güçlü yönlerimizi daha fazla güçlendirelim istiyoruz. Sizler bizim ailemizsiniz. Birlikte başaralım." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile KKTC arasındaki hava yolu bağlantısının geliştirilmesinin Ada turizminin yükselişi için çok önemli olduğunu işaret eden Fikri Ataoğlu, dönemsel indirimler yerine sürdürülebilir ve ulaşılabilir fiyatlarla Türkiye'den daha çok misafiri ağırlamak istediklerini ve gelecek ocak ayında "charter uçuşlar" için teşvik çalışması başlatacaklarını aktardı.

- "KITSAB ile birlikte çalışmaya devam ederek hedeflerimizi gerçekleştireceğiz"

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın da hedeflerinin KKTC'ye daha fazla turist kazandırmak olduğunu ve KITSAB ile gerçekleştirdikleri toplantılardan önemli sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

Ana amaçlarının KKTC'yi kültür turları, butik oteller ve gastronomiyle öne çıkarmak olduğuna değinen Günaydın, şöyle devam etti:

"Antalya'dan KKTC'ye 35 dakikada gidiliyor. Türkiye'nin her yerinden bu süre en fazla 2 saat. Ulaşım konusunda para kazanma odaklı bir yaklaşım sergilemek yerine bu işin milli bir dava olduğu bilinciyle hareket edilmeli ve bu konuda turizmcilere teşvik sağlanmalı. Bu bilinçle hareket edilirse, Türkiye'den KKTC'ye giden ziyaretçi sayısını mevcut rakamların çok daha üzerine çıkartabiliriz. KKTC, doğasıyla, gastronomisiyle, kültürüyle ve deniziyle tam bir cennet. TÜRSAB'a bağlı seyahat acentelerimiz ve KITSAB ile birlikte çalışmaya devam ederek hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."

- "TÜRSAB ile yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz"

KITSAB Yönetim Kurulu Asbaşkanı Oğuz Akançay ise KKTC'nin halihazırda büyük bir performansla tanıtım faaliyetlerine devam ettiğini aktardı.

Akançay, şu anda tüm hava yolları ile görüştüklerine ve Türkiye başta olmak üzere uluslararası turizm fuarlarına katılım sağladıklarına dikkati çekerek, "Bir yandan da reklam çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hemen her konuda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Büyük otellerin yanı sıra, butik işletmeler ve KKTC esnafının da kazanmasını istiyoruz. Adamızda 12 ayın 10 ayında güneş var. Bu durum eşsiz bir fırsat yaratıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TÜRSAB ile yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. Türkiye'de faaliyet gösteren seyahat acentelerini KKTC'ye bekliyoruz. Biz her alanda olduğu gibi turizmde de büyük bir aileyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Toplantıda TÜRSAB ve KITSAB işbirliğinde Türkiye'nin dört bir yanından 200 seyahat acentesi temsilcisinin katılımıyla geniş kapsamlı KKTC bilgilendirme gezisi düzenlenmesi hususunda mutabakata varıldı.