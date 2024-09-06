Türkmenköy ve Gazimağusa’da ani rahatsızlık sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, Türkmenköy’de sakin Halil Gazelci (E-67) dün ikametgahında aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir Yaşlı Bakım Merkezi’nde ikamet eden Meryem Perto (K-94),odasında bu sabaha karşı yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.