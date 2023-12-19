Güney Kıbrıs’ta, Rum Yönetiminin güvenliği açısından tehlikeli olarak kabul edilen ve 2020 yılından bu yana tutuklu bulunan Türkmenistan uyruklu bir şahsın yaptığı itirazın reddedildiği ve tutuklu kalmaya devam edeceği haber verildi.

Rum Yönetimine ait belgelerde yer aldığı üzere şahsın adının İnterpol listelerinde olduğunu ve terör zanlısı olarak addedildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, şahsın 21 Ocak 2020 tarihinde uluslararası koruma talebinde bulunmak üzere eşi ve oğluyla birlikte Larnaka’daki Yabancılar ve Göçmenlik Hizmetleri Dairesine gittiği zaman tutuklandığını ve bugüne kadar da tutuklu olduğunu belirtti.

Yabancılar ve Göçmenlik Hizmetleri Dairesi mensupları tarafından sorgulanan şahsın, 13 Mart 2017 tarihinde Türkmenistan’dan ayrılıp hava yoluyla İstanbul’a gittiğini ve oradan da yine hava yoluyla KKTC’ye gittiğini söylediğini ileten gazete, ilgili dairenin mektubuna göre söz konusu şahsın 1992 yılından bu yana öğretmen olarak Türkmenistan’daki okullarda “Fethullahçılık” öğrettiğini ve aşırı sağ eğilimli olduğunu, bu yüzden de ülkesinde arandığının iddia edildiğini belirtti.

Yabancılar ve Göçmenlik Hizmetleri Dairesinin mektubuna göre, davacının adının terörizm davalarında Rum Yönetimiyle iş birliği yapan bir dairenin veri tabanında tespit edildiğini kaydeden gazete, söz konusu dairenin mektubunun içeriğinden dolayı bahse konu kişinin tutuklanması yerine kendisine alternatif önlemler uygulanmasının mümkün olmadığının değerlendirildiğini ve bundan ötürü 20 Ocak 2020 tarihinde aleyhinde bir kararname çıkarıldığını ifade etti.

Gazete şahsın bunun üzerine mahkemeye başvurduğunu ve mahkemenin de bahse konu şahısla ilgili tanıklığı analiz etmesi ve mahkemeye teslim edilen gizli materyalleri incelemesinin ardından şahsın başvurusunu reddettiğini kaydetti.

Bunun akabinde Türkmenistan uyruklu şahsın bu karara itiraz ettiğini yazan gazete, söz konusu şahsın “Fethullah Gülen Hareketi” üyesi olduğunu vurguladı.

Rum tarafında toplanan temyiz mahkemesinin ise geçen hafta oyçokluğuyla aldığı kararında, Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla mutabık kalarak bahse konu şahsın itirazını reddettiğini kaydeden gazete, Asliye Hukuk Mahkemesinin söz konusu şahısla ilgili gizli belgelerin bu kişinin ulusal güvenlikle ilgili olarak tehlikeli kabul edilen biri olduğunu gösteren belgeler olduğunu ve tutuklu kalmasının devletin ulusal güvenliğinin korunmasının sağlanması için tam anlamıyla gerekli bir tedbir olarak gerekçelendirildiğini ekledi.