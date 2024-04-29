Güney Kıbrıs’tan Filistin’e deniz yoluyla insani yardım taşınması projesi olan “Amalthia” projesinde hafta içinde gelişme yaşanması bekleniyor.

Fileleftheros gazetesi, ABD’de yayımlanan New York Times gazetesinin haberine atıfta bulunarak, ABD’nin deniz yoluyla Filistin’e insani yardım götürülmesi projesi için ciddi çalışma yaptığını, bu hafta konuya ilişkin yeni gelişmeler olmasının beklendiğini yazdı.

ABD ile Rum hükümetinin konu hakkında sürekli temas halinde oldukları ve Filistin yardım fonunun oluşturulması konusunda da imzaların atılmasının beklendiği belirtilirken, Filistin’deki rıhtım inşası için ise bin ABD askerinin çalıştığı vurgulandı. “

- Jenifer” gemisi İsrail’de

Gazete bir diğer haberinde ise, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yardımını taşıyan ve Larnaka limanından hareket eden “Jenifer” isimli yardım gemisinin İsrail’in Aşdot limanına vardığını yazdı.

Habere göre BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 400 ton insani yardım taşıyan geminin Aşdot limanına vardığı duyuruldu.