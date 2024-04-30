Larnaka Limanı projesinin tamamlanması konusunda “Kition” şirketiyle yaşanan sorunların ardından Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf Havaalanlarının işletmecisi “Hermes” şirketiyle de sorunlar olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, “Havaalanları ve Larnaka Limanı Anlaşmaları Muallakta – Sözleşme İhlalleri Yüzünden Milyonlarca Euroluk İki Anlaşma Beklemede” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Larnaka Limanı projesinden sorumlu “Kition” şirketiyle yaşanan sorunların ardından Baf ve Larnaka Havaalanları işletmecisi “Hermes” şirketiyle de sorunların bulunduğunu yazdı.

Gazete, hükümetin, Baf ve Larnaka Havaalanları işletmesinden sorumlu Hermes şirketiyle yaptığı anlaşmada, şirketin her iki havaalanının kapasitesinin genişletilmesi için gerekli altyapı çalışmalarına başlamasının öngörüldüğünü ancak 100 milyon euro maliyeti olduğu belirtilen çalışmaların şirket tarafından bir türlü başlatılmadığını aktardı.

Rum hükümetinin konunun çözümü için “hakem heyetine” da başvurduğu ve kazandığını ancak şirketin, projeye ilişkin gerekli kaynağı sağlayamayacağını bildirdiğini belirten gazete, bu gelişme üzerine hükümetin şirketle müzakerelere başladığını ve şirketin havaalanı işletmesi anlaşmasının uzatılması yönünde ortak karar alındığını vurguladı.

Şirketin böylece, gerekli finansmanı sağlayabilmek için kredi kullanabilmesinin sağlandığı, şirketin de buna karşılık olarak devletten aldığı, Ercan Havaalanı’nın varlığı sebebiyle uğradığı zarar karşılığında her yıl aldığı birkaç milyon Euro gibi bazı tazminatlardan feragat edeceğini belirten gazete, hükümet ve Hermes arasındaki bu anlaşmanın, Sayıştay ve diğer bazı birimlerin itirazları sebebiyle nihai anlaşmayla sonuçlanamadığını aktardı.

Haberde, Hermes’le müzakerelerin başarısız olması durumunda anlaşmazlığın kesinlik kazanabileceği de belirtildi.

Gazete haberinin devamında ise, Larnaka marina ve limanı işletmesinden sorumlu olan Kition şirketiyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığını yazdı.

Kition’un liman işletmesini devralmasının üzerinden iki yıl geçmiş olmasına karşın hiçbir altyapı ve çalışma yapılmadığını da vurgulayan gazete, şirketin sözleşmesinin feshedilmesinin beklendiğini vurguladı.