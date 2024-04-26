Güney Kıbrıs’taki elektrik faturalarının son üç yılda yüzde 103 oranında arttığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine dayanarak elektrik faturalarının son üç yılda yüzde 103 oranında arttığını yazdı.

Habere göre, 2023 yılının ikinci yarısında her 100 kilovatsaatin ortalama ücreti 34.5 euro olarak belirlenirken 2020 yılının aynı döneminde ise bu rakam 16.9 euro olarak kaydedildi.

Güney Kıbrıs’taki elektrik ücreti, Avrupa ortalamasının (her 100 kilovatsaat 28.5 Euro) da yüzde 21.1 üzerinde.