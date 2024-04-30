Limasol’da geçen yıl evine girmeye çalışan hırsıza av tüfeğiyle ateş açarak yaralanmasına sebep olan ve Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan 82 yaşındaki Hrisanthos Haralambus’a Başkanlık Affı çıkarıldığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Başsavcılıktan da görüş alarak, Haralambus için Başkanlık Affı çıkarılması talimatı verdiğini yazdı.
Haberde, Haralambus’un 17 Nisan’da göğüs ağrısı ve hipertansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve doktor gözetiminde olmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Gazete, Haralambus’un dün itibarıyla tahliye edildiğini kaydetti