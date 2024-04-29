Güney Lefkoşa’da 23 Nisan tarihinde gerçekleşen cinayet girişiminde cumartesi günü on kişinin tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Dimitri Androniku isimli 34 yaşındaki şahsın 23 Nisan günü Güney Lefkoşa’da motosikletiyle giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasıyla sonuçlanan mafya hesaplaşmasında, tetikçi ve azmettirici de dahil on kişinin yakalandığını yazdılar.

Gazete, Rum polisinin yaptığı araştırmalar çerçevesinde, ölüm emrini, şu anda tutuklu bulunan 45 yaşındaki bir şahsın verdiği, 25 yaşındaki Arap kökenli bir diğer şahsın ise tetiği çeken kişi olduğuna inanıldığını aktardı.

Tetikçi olduğuna inanılan şahsın cumartesi günü evine yapılan polis baskınıyla yakalandığını, evinde yapılan aramada ise 8 bin 300 euro ele geçirildiğini belirten gazete, şahsın cumartesi günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını da vurguladı.

Habere göre, Rum polisinin ilk göz altına alma furyasında yakalanan 9 zanlıdan 6’sı tutuklanırken, diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.

Motosikletiyle giderken kurşunların hedefi olan Androniku’nun ise tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.