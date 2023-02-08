Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ve Elbistan ilçesinde meydana gelen iki büyük depremde can kaybı 5 bin 894'e yükseldi

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını, enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

10 ilde toplam can kaybı 5 bin 894'e yükseldi

Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her bir vatandaşın kaybının kendilerini derinden üzdüğünü belirten Oktay, bunun acısını yürekten hissettiklerini söyledi.

Depremde şu ana kadar 5 bin 894 vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Oktay, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Deprem bölgelerinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Oktay, 34 bin 810 yaralının bulunduğunu, yıkılan bina sayısının 5 bin 775, enkazdan kurtarılanların ise 8 bin civarında olduğunu kaydetti.

Yaralılara Allah'tan acil şifalar dileyen Oktay, "Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Enkaz altında bulunan son vatandaşımıza ulaşana kadar bu çalışmalar devam edecek. Toplamda 16 bin 139 arama kurtarma ekibimiz şu anda fiilen sahada. Tüm illerimiz ve ilçelerimize sevk etmiş durumdayız." dedi.

Uluslararası alandan ve yerelden ekipleri de sahaya sevk edeceklerini belirten Oktay, bu gece yoğun bir operasyonla özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a ve spesifik alanlara ekipleri havadan sevk etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Oktay, bugünkü hava şartlarının hava operasyonlarına müsaade ettiğini dile getirerek "O da bizim işimizi biraz daha kolaylaştırdı, hızlı yapmamızı sağladı." diye konuştu.

"Tüm birimlerden 60 bin 218 kişi sahada"

Deprem sahasında 4 bin 794 iş makinasının bulunduğunu, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişinin yer aldığını aktaran Oktay, 2 bin 400 civarında arama kurtarmacının da daha yabancı ülkelerden geleceğini aktardı.

Oktay, Türkiye'den 1500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk edeceklerini bildirdi.

Toplamda tüm birimlerden 60 bin 218 kişinin sahada görevlendirildiğini belirten Oktay, "Tüm arkadaşlarımız sahada canhıraş, gece, gündüz, 24 saat esasıyla çalışmalarına devam etmekteler." dedi.

Oktay, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma ekipleri, Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili tüm birimlerin alanda olduğunu ifade etti.

Sahada 750 civarında vinç bulunduğunu kaydeden Oktay, bunların arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını ciddi anlamda kolaylaştırdığını vurguladı. Oktay, toplam 4 bin 794 aracın deprem bölgesinde görev aldığını söyledi.

"Helikopterler gece de çalışmalarını sürdürüyor"

Tüm havalimanlarının kullanılmaya başlandığını dile getiren Oktay, özellikle Adana Havalimanı'nın lojistik boyutunda işleri hızlandırdığının altını çizdi.

Oktay, bugün 36'yı bulan helikopter ve çok sayıda uçağın alanda olduğunu, sadece karadan değil, havadan da deprem bölgelerinde çalışmalar yapıldığını belirterek gece görüşü olan 16-17 helikopterin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Sahra hastanesi kurulan yerlerin olduğunu aktaran Oktay, kısmi hasarlı hastanelerin de değerlendirildiğini, bunların Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Diyarbakır'da olduğunu söyledi.

Barınma konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin imkanlarının kullanıldığını ifade eden Oktay, "Şu anda buradaki imkanları değerlendiren Milli Eğitimde 301 bin 502'ye ulaşmış durumda. Gençlik Spor ve üniversiteleri de 150 bin 368 vatandaşımız değerlendiriyor. Toplamda 451 bin 880 kişi buralarda gerek barınma gerekse de beslenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar." dedi.

"Çadır ve battaniye dağıtımı sürüyor"

Afet bölgesinin dışında 1 milyon 100 binlik bir barınma alanı kapasitesi oluşturduklarını belirten Oktay, buna ilişkin illerin AFAD'ın resmi sitesinde ilan edileceğini, vatandaşların, valiliklere başvurarak ya da belirlenen alanlardan tahliye yoluyla bundan yararlanabileceğini söyledi.

Afet bölgelerinde çadır kentlerin kurulduğunu, çadır ve battaniye dağıtımı yaptıklarını dile getiren Oktay, 1 milyona yakın battaniyenin dağıtımda olduğunu, bunu 1,5-2 milyona taşımayı arzu ettiklerini söyledi.

Oktay, hem sahada olan hem de teslimat aşamasına gelen çadırların sayısının 100 bini bulduğunu aktardı.

"Nurdağı, gidiş geliş olarak ulaşıma açıldı"

Dün afet bölgesine gelen yollarda tipiden ve aşırı yağıştan dolayı kapananlar bulunduğunu anımsatan Oktay, buraların tamamının açıldığını söyledi. Nurdağı'nda da afetten kaynaklı bir birikme olduğunu aktaran Oktay, bugün de o bölgenin gidiş geliş olarak ulaşıma açıldığını belirtti.

Oktay, konteyner kent kurulumuyla ilgili çalışmaların da başladığını anlattı.

Kurumların bölgede çok önemli çalışmalar yaptığını anlatan Oktay, Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarından örnekler paylaştı ve tüm kurum ve kuruluşlara çabaları için teşekkür etti. Oktay, Kızılayın da beslenme ihtiyacı noktasında yoğun çaba sarf ettiğini diye getirdi.

Dün itibarıyla trafo merkezlerinden 6'sında sorun olduğunu anımsatan Oktay, bunlardan 3'ünün bakımının tamamlandığını, artık elektriğin daha rahat verebilecek durumda olduğunu, bu konuda kontrollü şekilde hareket edileceğini bildirdi.

Haberleşmede de aynı iyileşmenin görüldüğünü aktaran Oktay, elektrik verilemeyen yerlere 1500 civarında jeneratör gönderildiğine, yarın gece itibarıyla bunların tamamının ulaşmış olacağına ve haberleşme sorununun yarın itibarıyla tamamen çözülmüş olacağına dikkati çekti.

Doğal gaz iletimi konusuna değinen Oktay, "Doğal gazın verileceği alanların kontrol edilerek verilmesi gerekiyor, onlar kontrol edilecek, dolayısıyla perşembe günü bu kontrollerle birlikte hemen hemen tüm afet bölgesinde doğal gazı veriyor olacağız inşallah." dedi.

Akaryakıtta Nurdağı'ndaki kapanmadan kaynaklı sorunların giderildiğini anlatan Oktay, "651 tanker zaten yollardaydı, şu anda onlar yaklaşık 150-200'e ulaşmış durumda. Geriye kalan da tamamı gece boyu sürekli ulaşıyor. İlave ikinci bir 650 seyyar tanker de yine bölgeye ulaştı ve ulaşıyor." bilgisini paylaştı.

Depremden etkilenen illerden Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da diğer illere göre rahatladıklarını belirten Oktay, bu nedenle tüm kapasiteyi geriye kalan 6 ilde yoğunlaştırdıklarını vurguladı.

Ulaştırma konusunda güzel bir haber paylaşmak istediğini ifade eden Oktay, "Aslında buradaki bütün çalışmaları rahatlatan ana unsurlardan birisi de bu idi, enerjide olduğu gibi. Orada da hemen hemen kapalı yolumuz, afet bölgesine bizim lojistik anlamda destek verebilmemizle ilgili bize sıkıntı verebilecek kapalı hiçbir yolumuz kalmamıştır." dedi.

"Çalışmalar AFAD koordinasyonunda yürümek zorunda"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Oktay, kurtarma çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine son yüzyılın en büyük depremlerinden birinin yaşandığına işaret etti. Türkiye'nin bütün imkanlarını seferber etmiş durumda olduğunu söyleyen Oktay, arama kurtarma ekiplerinin tamamının sahaya sevk edildiğini vurguladı. Uluslararası alanda da yardım teklifinde bulunan ülkelere "İlk etapta arama kurtarma ve medikal boyutta destek verebilirsiniz." dediklerini hatırlatan Oktay, "Oradan gelen yardımların tamamını ilin ihtiyaçları doğrultusunda tamamen sahaya iletmiş durumdayız. Dolayısıyla 16 binin üzerinde şu anda ve ilave olarak sürekli iletiyoruz. Elimizden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Bu çalışmalar sonuna kadar devam edecek." şeklinde konuştu.

Uluslararası bazı yardım kuruluşlarının reddedildiği yönünde iddialar bulunduğunun hatırlatılması üzerine Oktay, AFAD'ın, Türkiye'nin afet ve acil durumları ile alakalı bir şemsiye kuruluş olduğunu dile getirdi. Oktay, şunları söyledi:

"Bunun anlamı şu, hangi bakanlık olursa olsun, hangi kurum olursa olsun Cumhurbaşkanlığı da buna dahildir, hangi sivil toplum örgütü olursa olsun, hangi güvenlik birim olursa olsun, yurt içi veya yurt dışı, herkes bu çalışmaya katılabilir ama tamamının bir koordinasyon içerisinde yapılması önemlidir. Türkiye Afet Müdahale Planı dediğimiz çok ciddi bir çalışma, bütün kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin de katılımı ile yapılmış bir çalışmadır. Dolayısıyla bu büyüklükteki bir afetin birbirinden koordinasyonsuz şekilde yapılıyor olması düşünülemez. AFAD koordinasyonunda yürümek zorundadır. Aksi takdirde tamamen anarşi doğurur. Reddedilmez, zaten yurt dışından gelenleri de içeriden gelenleri de kabul ediyor ve sahaya yansıtıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Koordinasyonun sağlanması ile alakalı bir yaklaşım."

"Yangının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi"

İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürme çalışmalarına ilişkin soru üzerine Oktay, bu konuda önemli bir aşamaya gelindiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Deniz Kuvvetlerimizden denizden de yangının söndürülmesi ile alakalı destek aldık ve sönmek üzereydi. Biraz önce aldığım bilgi, tekrardan hızlandığıyla alakalı. Elimizde kaynaklar var, söndürmeye çalışıyoruz ve inşallah söndürüyor olacağız. Deniz Kuvvetleri de dahi tamamen imkanlar seferber edilmiş durumda."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, en büyüğü Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde toplam 312 deprem meydana geldiği belirtildi.