Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgenaral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, gaziler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve eşi, Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Semra Rana Sezal Gökmen, Gazimağusa Başkonsolosu Işıl Gürler ile Büyükelçilik Askeri Ataşesi Albay Hüseyin Güder ve eşi, konukları elçilik girişinde karşılayarak, tebrik kabul etti.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan resepsiyon, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış temsilciliklere yolladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin mesajın okunması ve Büyükelçi Başçeri’nin konuşmasıyla devam etti.

- Başçeri: “Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, resepsiyonda yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102’nci yıl dönümünü kutladığımız bugün, bu heyecanı ve mutluluğu bizlerle paylaşmak için geldiğiniz için teşekkür ederim.” dedi.

“Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.” diyen Başçeri, Kıbrıs Türkü’nün de 102 yıldır bu bayramı kendi bayramı bilerek kutladığını ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve Cumhuriyet’in kuruluş harcında payı bulunduğunu ve Türk milletinin bir parçası olduğunu dile getiren Başçeri, “İstiklal Savaşı’nın verildiği dönemde, bu topraklardan Anadolu’ya gönderilen maddi ve manevi yardımların hepimiz farkındayız ve bilincindeyiz. Tek bir millet olmanın kıvancını yaşıyoruz bu anlamda...” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet, Anadolu’nun bir bölgesine sıkıştırılmak istenen ve Türk milletine reva görülen planların tarihin çöplüğüne atıldığı kutsal İstiklal Savaşı mücadelesinin sonunda varılan kıymetli nokta...” diyen Başçeri, Cumhuriyet’in Türk milletinin çağdaş yaşam düzeyine ulaşmak için benimsediği yol olduğunu belirtti.

Cumhuriyet’in 1923’ten bugüne çok önemli aşamalar kaydettiğini dile getiren Başçeri, şöyle devam etti:

“86 milyon genç ve eğitimli nüfusuyla, rekabetçi iş gücüyle, dinamik özel sektörüyle, ulaşımdan telekomünikasyona, enerjiden savunma sanayiye kadar birçok alanda yaptığı atılımlarla bugün dünyanın 17’nci, Avrupa’nın ise yedinci büyük ekonomisi olarak Doğu Akdeniz’de bir istiklal abidesi olarak yer almaktadır.”

Cumhuriyet’in gelecek yüzyıllarda çok daha ileriye gideceğini ifade eden Başçeri, “Bu Cumhuriyet, en önemli sınavını belki de 1974’te Kıbrıs Türkü kardeşlerinin güvenliğinin ve bu adadaki hak ve menfaatlerin korunması için verdi.” dedi.

- “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın KKTC”

Başçeri, bugün aralarında Yakın Doğu Üniversitesi’nin girişimiyle Tokat’tan KKTC’ye gelen gazilerin de bulunduğunu belirterek, onlara şükranla tını sundu.

Kıbrıs Türkü’nün her türlü olumsuzluk ve yokluğa rağmen bu adada verdiği mücadeleye 1974’te Mehmetçiğin ses verdiğini ve yanlarına koşarak geldiğini ifade etti. Başçeri, Mehmetçiğin Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini ve bu Ada’daki haklarını teminat altına alarak, bugünün gerçeklerine giden yolu açtığını kaydetti.

Aynı heyecan ve mutlulukla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci yaş gününü kutlayacaklarını ifade eden Başçeri, “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.”diyerek sözlerini tamamladı.

Büyükelçi Başçeri’nin konuşmasının ardından resepsiyon devam etti.