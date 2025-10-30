Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Mühendislik Fakültesi Dekanı ile Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanının, “haksız gerekçelerle” alındıkları görevlerine iade edildiklerini bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, iki dekanın, ağustos ayında, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) verdiği yetkiyle Rektörlük tarafından “haksız gerekçelerle” görevden alındığı, yerlerine ise vekaleten dekanlar atandığı, ancak hem fakülte kurullarının hem de sendikanın ortaya koyduğu tepkiler sonucu, vekaleten atanan dekanların görevlerinden istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, seçim yasaklarının sona ermesinin ardından 22 Ekim tarihinde Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi’nde Dekanlık Eğilim Yoklamaları yapıldığı ve görevden alınan iki dekanın, fakültelerinden yüzde 90 üzerinde destek aldığı ifade edildi. Açıklamada, yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Vakıf Yöneticiler Kurulunun, 23 Ekim tarihinde Rektörlük tarafından sunulan görevden alma gerekçelerini yeniden değerlendirdiği ve bu gerekçeleri yeterli bulmayıp, görevden alma kararlarını oy birliğiyle geri aldığı kaydedildi.

“Bu karar, üniversitemizin demokratik, özerk ve katılımcı yapısının korunması açısından son derece önemli bir adım olmuştur” dienişlen açıklamada özetle şunları kaydedildi:

“Üniversitemizin tüm bileşenlerinin katkısıyla katılımcı, şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışının yerleşmesi için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Elde edilen bu olumlu sonuç, ayrışarak değil bütünleşerek, ortak değerler etrafında bir araya gelmenin mümkün olduğunu göstermektedir.

DAÜ Yönetimi ve Eğitim Bakanlığı, bu süreçten gerekli dersleri çıkararak demokratik, özerk üniversite ilkelerine bağlı, liyakate dayalı bir yönetim yapısını oluşturmayı tercih etmelidir.

Tüm yönetici pozisyonları için demokratik, özerk üniversite ilkelerine bağlı ve liyakata dayalı asaleten atamalar yapılmalıdır.

Üniversitemizin geleceği için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey; demokratik, özerk üniversite ilkelerine bağlı ve liyakata dayalı bir yönetim yapısının oluşturulmasıdır.”