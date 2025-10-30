Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdi.

Baybora, yazılı açıklamasında, hükümetin, “istikrarsız uygulamalarıyla halkı her geçen gün daha da fakirleştirdiğini” savunarak, akaryakıt ve tüp gaza yapılan zamların, piyasadaki mal ve hizmet fiyatlarını artıracağını ve halkın alım gücünü ciddi biçimde gerileteceğini kaydetti.

Bunun, enflasyonu daha da büyüteceğine işaret eden Baybora, gelir ve vergi adaletsizliğinin de her geçen gün arttığını öne sürdü.

Hükümetin, gelir–gider dengesini kuramadığını, bunun da maliyenin borç yükünü artırdığını, sürdürülebilir bir ekonomi anlayışını da ortadan kaldırdığını ifade eden Baybora, “hükümetin meşruiyetini yitirdiğini ve Kıbrıs Türk toplumunun, halkı yoksullaştıran bu politikaların hesabını sandıkta mutlaka soracağını” kaydetti.