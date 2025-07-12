Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Anavatan Türkiye’nin terörle mücadelesinde tarihi bir eşiğin geride bırakıldığını belirterek, Türkiye’de sağlanan iç huzurun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de somut şekilde hissedildiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Öztürkler, “Türkiye’nin iç huzuru ve güvenliği, KKTC’nin savunma ve altyapı alanlarında daha hızlı ilerlemesini sağlarken; ekonomik kalkınma projelerinde iş birliği zemini daha da güçlenmektedir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin güvenli ve istikrarlı yapısının, Kıbrıs Türk halkının geleceğe yönelik umutlarını pekiştirdiğini ve uluslararası arenada KKTC’nin siyasi duruşunu destekleyici bir etki yarattığını vurgulayan Öztürkler, bu tablonun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sergilenen kararlı iradenin doğrudan bir sonucu olduğunu belirtti.

Açıklamasında Türkiye’nin terörle mücadelesinde geldiği aşamayı “tarihi bir eşik” olarak nitelendiren Öztürkler, ilk PKK’lı grubun silah bırakmasının yalnızca güvenlik perspektifinden değil, toplumsal barış ve ekonomik istikrar açısından da stratejik bir kazanım olduğunu kaydetti.

“Teslim edilen silahların imha edilmesi, sürecin dönüşsüz niteliğini simgelemektedir” diyen Öztürkler şöyle devam etti:

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da oluşan güvenlik ortamı, üretimden istihdama, yatırımdan sosyal kalkınmaya kadar her alanda daha sürdürülebilir bir iklimin doğmasına olanak tanıyacaktır”

Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığının bölgesel ve küresel etkisine de dikkat çeken Öztürkler, “Bölgesel ve küresel anlamda Türkiye’nin terörle mücadelede gösterdiği etkinlik, yalnızca sınırlarını değil, çevre ülkeleri ve iş birliği platformlarını da etkileyecek; Türkiye’yi istikrar üreten lider ülke konumuna taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Öztürkler açıklamasını, “Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlamasını temenni ediyorum” diyerek tamamladı.