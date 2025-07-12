Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (Binboğa Yem) eski yönetim kurulu üyelerinden H.Ş., S.K., Ş.Ş., A.D. ve M.U. bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, "Zimmet ve görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle tutuklanan zanlıların, tahkikatın tamamlanabilmesi için 2 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Yargıç Meltem Dündar huzurunda görülen duruşmada tahkikat memuru Hüseyin Yıldıran, yeminli şahadet vererek soruşturma bulgularını aktardı ve zanlıların “zimmet ve görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle soruşturma altında olduğunu kaydetti.

Yıldıran, 25 Haziran’da alınan tahkikat emri kapsamında yürütülen soruşturmada zanlıların 2023 yılında aldıkları kararlarla kooperatifi üç ayrı işlemle toplam 504 bin 800 Amerikan doları, 3 milyon 838 bin 366 TL 94 kuruş ve 4 milyon 45 bin 262 TL 34 kuruş zarara uğrattıklarının tespit edildiğini söyledi.

Hüseyin Yıldıran ayrıca 10 ihaleli ve 12 ihalesiz alımla ilgili soruşturmanın da sürdüğünü ifade ederek, tahkikatın tamamlanabilmesi için zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, bunun üzerine zanlıların iki gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Binboğa Yem’de bir süredir mali kriz yaşanıyordu.