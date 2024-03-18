Feyzioğlu:” Türkiye ve KKTC daima el ele bunu da burada somut olarak görüyoruz”

Çavuş:” Üretimin büyüyerek devam etmesi açısından önemli”

Kuraklık nedeniyle, küçükbaş hayvancıyı desteklemek amacıyla Türkiye’nin hibe ettiği 9 bin 400 ton arpanın 3 bin 300 ton olan ilk sevkiyatı bugün öğleden sonra Gazimağusa Limanı’na geldi.

9 bin 400 ton yemlik arpanın 4 bin küçük işletmenin günlük yem ihtiyacının dörtte birini karşılayacağı bildirildi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yemlik arpayı taşıyan gemi yanaşırken Gazimağusa Limanı’nda açıklamalarda bulundular

-Feyzioğlu

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın adayı son ziyaretinde küçük baş hayvancıya destek sözü olduğunu hatırlatarak, “Sayın Bakanla birlikte çalıştık şu anda açıkta biraz sonra yanaşacak. Küçükbaş hayvan yemi olarak 3 bin 300 ton arpa geliyor. Toplam 9 bin 400 tona oluşacak 3 sevkiyatla” dedi.

Büyükelçi Feyzioğlu, hibe arpanın 4 bin küçük ve orta boy işletmecinin günlük hayvan yemi ihtiyacının dörtte birini Türkiye olarak karşıladıklarını ifade etti.

Feyzioğlu, “Türkiye ve KKTCC Türkiye ve Kıbrıs Türkü daima el ele bunu da burada somut olarak görüyoruz” dedi.

Büyükelçi Tarım Bakanı’na Başbakan’a hükümete iş birliklerinden ve yakın çalışmalarından dolayı teşekkür etti, hayırlı olmasını diledi.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş 2022-2023 yılının kurak bir yıl olduğunu belirterek, bundan dolayı hükümetin ve Türkiye’nin üretimin devamı açından ciddi katkılarda bulunduklarını söyledi.

Bakan Çavuş son olarak küçükbaş hayvancının kuraklıktan daha az zarar görmesi ve sürdürülebilirliği s sağlamak için Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçi’nin çabası ve Türkiye’nin desteğiyle 9 bin 400 tonluk hibe arpa desteği sağlandığını kaydetti.

Çavuş, ihalenin Merkezi İhale Komisyonu tarafından yapıldığını süreçte tek katılımcı nedeniyle yeniden hızlı alımla ihaleye çıkıldığını, arpa teminin bu nedenle biraz geciktiğini ifade etti.

Çavuş, hibe arpanın, üreticinin sürdürülebilirliği yakalayabilmesi ve böylelikle üretimin büyüyerek devam etmesi açısından önemine değinerek, her koşulda üretimin ve üreticinin yanında olduğunu söylediği Büyükelçi Metin Feyzioğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür etti.

“Yağışların devam etmesi halinde bu yıl kuraklıktan kurtulmayı bekliyoruz” diyen Çavuş, hibe arpanın kuraklık döneminde büyük önem taşıdığını söyledi.

Çavuş, ortaya koydukları politika ve vizyon ile Türkiye ve Büyükelçi’nin destekleriyle hibeyi açıkladıkları aralık ayından bugüne 30 bin kuzunun anaç hayvana dönüştüğünü bunun da istikrar ve üreticinin güvenini gösterdiğini söyledi.