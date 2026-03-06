İstanbul 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla, avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme ara kararını açıklayarak beş isim için tahliye kararı verdi.

Böylece tutuklu yargılanan kalmadı.

Tahliyesine karar verilen isimler şöyle:

Ankaraspor’un sahibi Ahmet Okatan

Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu

Ankaraspor Teknik Sorumlusu Volkan Erten

Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya

Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez

Duruşma eksiklerin tamamlanması için 8 Mayıs’a ertelendi.

İddianameden

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Zonguldakspor Futbol Kulübü A.Ş. ‘suçtan zarar gören’, Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor’sa ‘malen sorumlu’ olarak yer alıyor.

İddianamede futbolcular dahil 52 kişiye ‘şike’ ve ‘teşvik primi’ suçlamasıyla ayrı ayrı 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi ve 30 biner lira para cezası isteniyor.

O isimler arasında şunlar var:

Mehmet Emin Katipoğlu

Şahin Kaya

Ahmet Okatan

Gürhan Sönmez

Volkan Erten

Teknik direktör Halit Egesoy

Teknik direktör Olcay Şahan

Ankaraspor Antrenörü Serdar Özdemir, Abdurrezak Murat Türkar

Ankaraspor Kaleci Antrenörü Ahmet Durak

Ankaraspor Antrenörü Hüseyin Yahyaoğlu

Sanıkların ceza alması halinde yöneticilik, denetim görevleri, spor müsabakalarını seyirden men edilmesi de isteniyor.