İstanbul 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla, avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme ara kararını açıklayarak beş isim için tahliye kararı verdi.
Böylece tutuklu yargılanan kalmadı.
Tahliyesine karar verilen isimler şöyle:
- Ankaraspor’un sahibi Ahmet Okatan
- Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu
- Ankaraspor Teknik Sorumlusu Volkan Erten
- Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya
- Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez
Duruşma eksiklerin tamamlanması için 8 Mayıs’a ertelendi.
İddianameden
İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Zonguldakspor Futbol Kulübü A.Ş. ‘suçtan zarar gören’, Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor’sa ‘malen sorumlu’ olarak yer alıyor.
İddianamede futbolcular dahil 52 kişiye ‘şike’ ve ‘teşvik primi’ suçlamasıyla ayrı ayrı 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi ve 30 biner lira para cezası isteniyor.
O isimler arasında şunlar var:
- Mehmet Emin Katipoğlu
- Şahin Kaya
- Ahmet Okatan
- Gürhan Sönmez
- Volkan Erten
- Teknik direktör Halit Egesoy
- Teknik direktör Olcay Şahan
- Ankaraspor Antrenörü Serdar Özdemir, Abdurrezak Murat Türkar
- Ankaraspor Kaleci Antrenörü Ahmet Durak
- Ankaraspor Antrenörü Hüseyin Yahyaoğlu
Sanıkların ceza alması halinde yöneticilik, denetim görevleri, spor müsabakalarını seyirden men edilmesi de isteniyor.