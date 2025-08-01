Yurtta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği temmuzda, termometreler 50,5 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığını kaydetti.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, temmuzda sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin ortalama 6 ila 12 derece üzerine çıktı.

Sıcaklıklar yurt genelinde temmuzun ilk haftasından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Türkiye'de temmuz, Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak geçti.

Geçen ay gölgede ve yerden 2 metre yükseklikte siper içinde yapılan ölçümlerde, tüm zamanların en yüksek sıcaklığı 25 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 derece olarak ölçüldü.

Ayrıca 25 Temmuz'da ölçüm yapılan merkezlerin 132'sinde ise tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerleri görüldü.

- 3 büyükşehirde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi

Geçen ay yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda en yüksek değerler, çoğunlukla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde il ve ilçelerde ölçülen en yüksek sıcaklıklar, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 49,1, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 48,8, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 47,7 ve Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 47,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Sıcaklıklar temmuzda Ankara, İstanbul ve İzmir'de ise yer yer 40 dereceyi aştı.