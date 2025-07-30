Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan Air Tractor uçağının yangın söndürmede yetersiz kaldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında ve yayınlarda "Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan Air Tractor uçağının aslında tarımsal ilaçlama amacıyla tasarlandığı, sadece 150 litre su atma kapasitesi olduğu ve bu nedenle yangın söndürmede yetersiz kaldığı" şeklinde dile getirilen iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde yer alan Air Tractor AT-802FF FireBoss modeli uçaklar, günümüzde Avrupa’da ve dünya genelinde yaygın şekilde kullanılan etkili yangın söndürme araçlarından biridir." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası uygulamalara ve "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları" tebliğine uygun biçimde kullanılan bu uçakların, görev tanımına göre optimize edilmiş sistemlere sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk modelleri tarımsal ilaçlama amacıyla üretilmiş olan bu uçaklar, 2000'li yıllarda yapısal değişikliklere gidilerek türbin motorlu hale getirilmiş, su taşıma kapasiteleri 3 bin 104 litreye çıkarılmış ve suya iniş-kalkış yapabilen float sistemleri entegre edilmiştir. Bu tip uçaklar, düşük irtifada hassas su bırakma yeteneği ve zorlu arazi koşullarında operasyonel kabiliyetiyle orman yangınlarına karşı mücadelede güvenilir ve stratejik bir araç olarak kabul edilmektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşabilmesi adına yetkili kurumların açıklamalarına itibar edilmesi büyük önem arz etmektedir."