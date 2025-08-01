Güney Kıbrıs’ta sahte evlilikler düzenleyen ve 2024 yılının ocak ayında gerçekleştirilen bir operasyonda ortaya çıkarılan uluslararası sahte evlilik çetesinin 4 mensubuna 4 yıl hapis cezası verildi.

Politis ve diğer gazeteler, hapis cezasına çarptırılan kişilerin, çetenin lideri 40 yaşındaki Pakistanlı, onun 45 yaşındaki Portekizli eşi ve yaşları 38 ve 26 olan aşlarında iki Hintli olduğunu yazdı. Habere göre, Güney Kıbrıs’ta kalışını garantiye almak için bir Portekiz vatandaşıyla sahte evlilik yapan 29 yaşındaki bir Hintliye de 15 ay hapis cezası verildi.

Gazete aynı davayla ilgili 11 erkek ile bir kadının Larnaka Kaza Mahkemesi'nde yargılandığını belirtti. Mahkemenin çete mensupları aleyhinde saldırgan bir üslup kullandığını ve caydırıcı cezalar verilmesinin gerekli gördüğünü yazan gazete, söz konusu 4 çete mensubunun sahte evlilikler yapmaları için Güney Kıbrıs’a göndermek amacıyla Portekiz’den kadınları toplayan organize bir suç örgütüne katıldıklarını ekledi.