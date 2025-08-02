Mersin'in Anamur ilçesinde benzin döktükleri ormanlık alanda yangın çıkaran 2 şüpheli tutuklandı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ağustos'ta Demirören Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilişkin çalışma yapıldı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu bir akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle ormanı ateşe verdikleri belirlenen S.K. (33) ve S.Y. (29) gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangını beşinci gününde
Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangını beşinci gününde
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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan birinin istasyondan pet şişeyle benzin alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.