Yeniçeri, Hacivat ya da efe kostümüyle gelen seçmenlerin bazıları ulaşım aracı olarak atı tercih etti.

Hasta ya da bakıma muhtaç seçmenler ambulansla geldiği sandığa hiç gelemeyenlere ve engellilere seyyar sandık sağlandı.

Sandıklarda 2 kişi ise kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

-Seyyar sandık

Hastanelerde tedavi gören bazı hastalar ambulans ya da özel araçla sandık başına götürüldü. Birçok yerde engelli vatandaşlar "seyyar sandık" ile oy kullanırken, görme engelliler kendileri için oluşturulan şablon aracılığıyla vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Darülaceze'nin sakinleri, kurum içinde kurulan 2 sandıkta oy kullanıyor.

-Sandığa atla gittiler

Katılımın yoğun olduğu seçimler, renkli görüntülere de sahne oluyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Abdullah Cıla, oy kullanacağı okula atla, Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin yeniçeri kıyafeti ve at üzerinde geldi.

Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetleriyle oy kullandığı Türkiye’de bir seçmen de Hacivat kılığına girdi.

Çankaya İlkokulu'nda bir baba kucağındaki bebeğiyle oyunu kullandı ve oy zarfını sandığa bebeğiyle birlikte attı.

Bazı seçmenler ise oy vermeye gelirken, evcil hayvanlarını da yanında getirdi.

-Oy kullanırken kalp krizi

Artvin'de oy kullandığı sırada kalp krizi geçiren kişi, tedavi altına alındı. Giresun'un Espiye ilçesinde 85 yaşındaki kişi, oy kullanmak için geldiği köy odasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Rize'nin Pazar ilçesinde sandık müşahidi Şeref Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.