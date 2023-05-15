Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, açılan sandık oranının yüzde 95.1 olduğu sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.76, Sinan Oğan yüzde 5.28 ve çekildiğini açıklayan Muharrem İnce yüzde 0.44 oranında oy aldı.

Oy oranlarının değişmemesi halinde hiçbir aday yüzde 50’yi geçemediği için 28 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı için ikinci tur düzenlenecek.

Açılan sandık oranının yüzde 93.2 olduğu milletvekili genel seçiminde ise AK Parti 268, CHP 167, Yeşil Sol Parti 62, MHP 51, İYİ Parti 44, Yeniden Refah 5 ve TİP 3 milletvekili çıkardı.

Sayım devam ediyor.