Türkiye'de 2021 yılında 3 milyon 737 bin 369 olan geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, yüzde 38,5 azalarak 2 milyon 296 bin 568'e geriledi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, 2011 yılında başlayan göç hareketliliğinde, geçici koruma kapsamındaki kişilerin sayısı 2021 yılında 3 milyon 737 bin 369'a ulaşarak en yüksek seviyesini gördü.

Veriler incelendiğinde, 2021 yılından 2 Nisan 2026'ya kadar geçen süreçte geçici koruma altındaki Suriyeli sayısında 1 milyon 440 bin 801 azalma olduğu tespit edildi.

Söz konusu sayı 2022'de 3 milyon 535 bin 898'e, 2023'te 3 milyon 214 bin 780'e, 2024'te ise 2 milyon 901 bin 478'e geriledi. 2025 yılı sonunda 2 milyon 347 bin 756 olarak kayıtlara geçen nüfus, 2 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 2 milyon 296 bin 568 oldu.

Türkiye'de geçici koruma kapsamındaki nüfusun 1 milyon 183 bin 799'unu erkekler, 1 milyon 112 bin 769'unu ise kadınlar oluşturdu.

Yaş gruplarına bakıldığında, en büyük dilimin 1 milyon 169 bin 694 kişiyle 18-64 yaş aralığındaki yetişkinlerden oluştuğu belirlendi.

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik politikalarının insani değerler ve uluslararası hukuk çerçevesinde başarıyla uygulandığını belirtti.

2016'dan 2 Nisan 2026'ya kadar 1 milyon 390 bin 49 kişi ülkesine geri döndü.

8 Aralık 2024'te Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından 9 Aralık 2024 ve 2 Nisan 2026 tarihleri arasında ülkesine gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde dönen Suriyeli sayısı ise 650 bin 46 oldu.

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin illere göre dağılımına bakıldığında, en yoğun yaşanılan kentlerin başında 405 bin 16 ile İstanbul geldi. İstanbul'u sırasıyla Gaziantep ve Şanlıurfa izledi.