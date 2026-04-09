THY İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre atamalar ‘şirketin kurumsal hedefleri doğrultusunda’ yapıldı.

Yönetim kurulu ve icra komitesi başkanlığına atanan Murat Şeker, şirkette uzun yıllardır finans, hazine ve yatırımcı ilişkileri gibi alanlarda yöneticilik yapıyordu.

Şirketin yeni CEO’su Ahmet Olmuştur ise 2014’ten itibaren pazarlama ve satıştan sorumlu genel müdür yardımcılığını, 2024’ten bu yana da genel müdür yardımcısı olarak şirketin ticari faaliyetlerini yürütüyordu.