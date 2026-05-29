Ukrayna, Karadeniz'de bir Türk gemisinin İHA ile hedef alındığını açıkladı.

Kiev yönetimi, Odesa'dan Türkiye'ye seyreden Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, geminin Rusya'ya ait bir insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı belirtildi. Ukrayna medyasına yansıyan bilgilere göre, saldırıda yaralanan iki denizci hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde geminin hasar aldığı, itfaiye ekiplerinin gemide soğutma çalışması gerçekleştirdiği görüldü.