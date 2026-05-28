Mahkeme kararıyla yönetim değişikliğinin ardından AKP CHP’yi ziyaret etti; CHP de AKP’yi ziyaret etti.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’un başkanlığındaki AKP heyetinin CHP’yi ziyaretinde CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, ‘siyasette ayrıştırıcı olmaktan öte ülkenin ve vatandaşların sorunlarını çözmek için çabalanmasının önemi’ni belirterek “Her zaman bu ülkenin refahı için aynı masada oturabiliriz, yeter ki ülkenin birliğini, beraberliğini birlikte devam ettirebilelim. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını iletmiş olayım” dedi.

CHP’den AKP Genel Merkezi’ne giden heyetteyse Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız vardı.

Ziyaret sırasında kısa bir açıklama yapan Kasap, “Siyasetin amacı insanın, toplumun, milletin mutluluğu ve huzurudur. Onun için hep birlikte el ele gereken yapılacaktır” dedi.

Karşılaşamada AKP heyetinin başkanı Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise “Türk milleti davasına, millet davasına inşallah birlikte omuz vereceğiz, güç vereceğiz” dedi.

AKP ile CHP arasındaki son bayramlaşma 2024’teki Kurban Bayramı’ndaydı. 19 Mart 2025’te İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı operasyonların ardından CHP ve AKP bayramlaşmayı bırakmıştı.