Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gönüllü olarak giden Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) SMYO İlk ve Acil Yardım Bölümü (Paramedik) öğrencileri ülkeye döndü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre paramedik öğrencileri, oluşturdukları gönüllü ekiplerle birlikte 8 Şubat gecesinde yola çıkarak 9 Şubat’ta CEKUT (Cezaevi Arama Kurtarma) ekibine katılarak bölgede arama kurtarma faaliyetleri sonlanana kadar çalıştı.

SMYO Müdür Yardımcısı Baki Dolu, kendi imkanları ile gönüllü olarak bölgeye gidip arama kurtarma çalışmaları ile ilk yardım ve acil müdahalelerde zorlu şartlarda çalışan öğrencilere minnettar olduklarını belirtti.

Dolu, paramedik mesleğinin hayati öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Yaşanan bu büyük felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” dedi.