Türkiye Cumhuriyeti Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2023 yılı asgari ücret ara zammını belirlemek için yürüttüğü çalışmaların ardından, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti; yüzde 34 oranında artış ile 11 bin 402 TL olarak açıkladı.

Bakan Işıkhan, asgari ücrete vergi muafiyeti, Beyaz Bayrak uygulaması, istihdama yönelik teşvikler, deprem felaketinin ardından verilen desteklerin çalışma hayatına ilişkin yapılan çalışmalardan sadece birkaçı olduğuna dikkati çekerek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sosyal diyaloğa olan inancıyla işçi, işveren ayrımı yapmadan ortak akıl ve anlayış birliği içinde her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu hissettirmiştir. Komisyon çalışmalarımıza görüş ve tavsiyeleriyle katkı veren tüm sendikalarımıza ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakanlık görevini devraldıktan sonraki ilk çalışmamız asgari ücret konusu olmuştur. Emekçilerimiz başta olmak üzere tüm sektörleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek bu netice Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme konusundaki kararlılığını yansıtması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Asgari ücreti hem isçimizi memnun edecek hem istihdamı koruyacak hem de üretimin sürekliliğini sağlayacak düzeyde belirlemeye gayret ettik” ifadelerini kullandı.

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışmalarımız İşçi ve İşveren Uzlaşmasıyla Sonuçlanmıştır”

Bundan sonra atılacak adımlarda Türkiye Yüzyılını emeğin ve üretimin yüzyılı yapmaya kararlı olduklarına vurgu yapan Işıkhan, “Çalışma hayatının tüm çarklarını istişare, ortak akıl ve güç birliği ile işletmeye, mevcut olan ve önümüze çıkacak tüm sorunları da aynı metot ve kararlılıkla çözmeye niyetliyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal barışı ve çalışma barışını korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz. Komisyon görüşmeleri neticesinde tespit edilen yeni asgari ücretin bayram öncesinde çalışma hayatımızın tüm tarafları, aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şunu sevinerek açıklamak isterim ki asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır” diye konuştu.

“Yüzde 34 Gibi Enflasyon Oranının Hayli Üzerinde Refah Payını İçeren Bir Oranla Ara Zammı Gerçekleştirmiş Bulunuyoruz”

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

“2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında arttırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti 2002 yılına göre nominal olarak 61 kat arttırdık. Reel olarak da yaklaşık yüzde 312 artış sağladık. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz. Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum, geçtiğimiz altı ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki altı ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz.”

Haber: www.bloomberght.com