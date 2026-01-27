Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalanan anlaşmaların ardından Nijeryalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tinubu ile heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, yaptıkları görüşmeler ile Nijerya heyetinin iş çevreleriyle gerçekleştireceği temasların hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Nijerya'nın, Türkiye için dost bir ülke olmasının ötesinde, 230 milyon nüfusuyla Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'daki en yakın ticaret ortaklarından biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Nijerya, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 bünyesinde Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konuda yakın işbirliği halinde olduğumuz stratejik önemde bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayisi alanlarındaki ilişkilerimizi bugün etraflıca değerlendirdik. Hatırlayacaksınız, 2021'in ekim ayında Nijerya'ya yaptığım ziyaretle çerçevesini çizdiğimiz işbirliğimizi çok daha ileri taşıyacak kararlar aldık. Bu noktada bizim gibi Nijerya tarafında da güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanına çok sayıda bakan ve üst düzeyli yetkilinin refakat etmesi, bu siyasi kararlılığın en açık emaresidir."

“5 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ VAR”

Erdoğan, iki ülke arasında başta ticaret ve yatırımlar alanlarında önemli bir potansiyelin olduğunu gördüklerini dile getirerek, "Bugünkü görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik, atılması gereken adımları ele aldık. Ayrıca, Nijerya'daki yatırımlarımızı destekleyecek fırsatları görüştük. Bugün, tesisinde mutabık kaldığımız Ekonomik ve Ticari Ortak Komitesi'nin bu açıdan hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Kalkınma işbirliği kapsamında ise TİKA'mızın Abuja'da bir ofis açmasıyla birlikte Nijeryalı kardeşlerimizin refahına katkı sağlamayı arzu ediyoruz." dedi.

Nijerya'nın, Afrika'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Tinubu'nun iktidara geldiği 2023 yılından bu yana, ülke ekonomisini yeniden yapılandırmaya yönelik girişimlerinde enerji sektörü önemli yer tutuyor. Biz de bu alandaki potansiyeli gerek yatırımlar gerek ticari boyutları itibarıyla değerlendirmek istiyor, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın Nijeryalı kuruluşlarla işbirliğine önem veriyoruz."

“TERÖRLE MÜCADELESİN'DE NİJERYA HALKININ YANINDAYIZ”

Afrika'nın bilhassa Sahel bölgesinde filizlenen terör örgütlerinin tüm kıtanın huzuruna tehdit teşkil ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Sayın Tinubu'nun liderliğinde terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız. Nitekim bugün askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca, Nijeryalı yetkililerin önde gelen savunma sanayii firmalarımızla bu ziyaret kapsamında yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, eğitim alanında işbirliği konusunun, önemli bir gündem maddesi olarak görüşmelerde yerini aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Pek çok Nijeryalı gencin ülkemizde eğitim görmesinden mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, Maarif Vakfımızın Nijerya'da faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Nijerya'nın genç nüfusu için ilave bir imkan sunabileceğimize inanıyorum. Bugün imzaladığımız eğitim işbirliği anlaşmasıyla da işbirliğimizin ahdi temelini daha da güçlendireceğiz. Kardeşim Bola Ahmed Tinubu'ya ülkemizi ziyaretleri dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş Nijerya halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum."



9 ANLAŞMA İMZALANDI



Erdoğan ve Tinubu'nun huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı. Türkiye ile Nijerya arasında imza altına alınan anlaşmalar şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu Arasında Diaspora Siyasası Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile Nijerya Ulusal Akreditasyon Sistemi Arasında Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı

- Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Tesis Eden Ortak Bildiri

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Akademisi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Kadın İşleri Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.