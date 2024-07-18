Türkiye Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında belgesel hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs tarihiyle başlayan belgeselde, Osmanlı döneminde adadaki Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların barış içinde yaşadığı aktarılırken, İngiltere'nin adayı ilhak etmesinden sonra ise yaşanan çatışmalar detaylı şekilde anlatılıyor.

Kıbrıs’ın hiçbir zaman Yunan idaresinde olmadığına vurgu yapılan belgeselde, 1955'de EOKA terör örgütünün kurulmasıyla adayı Yunanistan’a bağlamak isteyen teröristlerin Türklere yaptığı insanlık dışı katliamlara yer veriliyor.

Kıbrıslı Rumların saldırılarına maruz kalanların anlatımlarına yer verilen belgeselde, o dönem EOKA terör örgütünde yer alan Rumların işledikleri acımasız cinayetlerin itirafları da bulunuyor.

Belgeselde, Kıbrıs Rum saldırılarına karşı Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulması, Erenköy'de Kıbrıslı Türklerin direnişi ve 20 Temmuz 1974'te Türk ordusunun adaya yaptığı çıkartma anları tarihi görüntülerle aktarılıyor.

TC Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine bağlı Foto Film ve Görsel Yapım Merkezi Komutanlığı tarafından hayata geçirilen belgesel için, harekatın yapıldığı bölgelerde, EOKA Rum Terör Örgütünün katliam yaptığı yerlerde, şehitliklerde, adada konuşlu Türk birliklerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihi alanlarında ve müzelerde çekimler yapıldı.