Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, 5 Mart’ta hastaneye kaldırılmış, 8 Mart’ta entübe edilmişti.

Ünlü tarihçi, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ailesi, Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi 11:00’de Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenleneceğini duyurdu.

Ortaylı aynı gün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.

Aileden bir rica

Ailesi çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapmalarını rica etti.