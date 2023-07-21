Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında “KKTC vatandaşlarına konsolosluk yardımı” sunulmasını öngören anlaşma imzalandı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, anlaşma dün Lefkoşa’da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün KKTC’ye yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma” da imzalandı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın imza koyduğu anlaşma, KKTC’nin temsilciliğinin olmadığı üçüncü ülkelere seyahat eden ya da bu ülkelerde ikamet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına konsolosluk yardımı sağlamayı amaçlıyor.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik veya konsüler temsilciliklerinin, vatandaşlarının talepleri halinde, bulundukları ülkelerdeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına konsolosluk yardımı sağlamasını öngörüyor.