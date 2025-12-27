Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan "Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) 2024 Yılı Eylem Programına ait Finansman Anlaşması" yürürlüğe girdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Avrupa Komisyonu adına Doğu Komşuluk Bölgesi ve Türkiye Direktörü Adrienn Kiraly tarafından imzalanan "Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) 2024 Yılı Eylem Programına ait Finansman Anlaşması" 22 Aralık'ta uygulamaya konuldu.

Yürürlüğe giren Anlaşma ile Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye'ye aktarılacak fonlar vasıtasıyla 2021-2027 yıllarını kapsayan "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA III) 2024 Yılı Programlaması" altında yer alan projeler ve programların finansmanı mümkün olacak.

Toplam 366 milyon avroluk bütçe hacmine sahip olan "2024 Yılı Finansman Anlaşması" ile temel haklar, içişleri, organize suçlar, müktesebat uyumu ve iyi yönetişim, çevre ve iklim değişikliği, enerji, rekabetçilik, istihdam, eğitim ve sosyal politikalar olmak üzere toplam 7 farklı sektör ve "Birlik Programları" başlığı altında yer alan proje ve programlar ilerleyen yıllarda hayata geçecek.