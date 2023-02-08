Türkiye Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs’ın deprem bölgesine yardımını kabul etti. Böylece Güney Kıbrıs, depremin vurduğu bölgelere 20 kurtarma görevlisi gönderecek.
Türkiye, Güney Kıbrıs'ın yardımını kabul etti
Güney Kıbrıs, Türkiye’nin birçok ilinde etkili olan deprem sonrasında depremin vurduğu bölgelere 20 kurtarma görevlisi gönderiyor.
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