Bakanlar gitsin ama vinç ve kepçe de gitsin… Bakanlar gitsin ama vinç ve kepçe de gitsin…

Türkiye Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs’ın deprem bölgesine yardımını kabul etti. Böylece Güney Kıbrıs, depremin vurduğu bölgelere 20 kurtarma görevlisi gönderecek.