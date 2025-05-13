Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 12.15'te toplandı.

İlk olarak onaya ve bilgiye sunuşlar kısmında İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üyesi İzlem Gürçağ Altuğra yerine Fırtına Karanfil'in görevlendirildiği bilgiye getirildi.

Daha sonra UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, 3-6 Nisan'da Özbekistan’da yapılan Parlamentolar Arası Birlik 150'inci Genel Kurul toplantısına ilişkin raporu okudu.

Hukuk, Siyasi İşler ve Savunma Komitesi’nin Genel Kurul çalışmaları sürerken çalışmalarına devam etmesine ilişkin tezkere de kabul edildi.