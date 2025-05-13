Başbakan Ünal Üstel, Lapta bölgesi ziyareti kapsamında, yapımı tamamlanan Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi’ne bağlı Adatepe Muhtarlığının yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine, Girne Kaymakamı Revin Gürler, LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, bölge muhtarları ve halk katıldı.

Başbakan Ünal Üstel, kısa bir süre içinde tüm muhtarlık binalarını tamamlamayı ve Internet ağını oluşturmayı amaçladıklarını söyleyerek, hedeflerinin hantal bürokrasiyi kaldırmak olduğunu, bunun yolunun da e-Devletten geçtiğini vurguladı.

-"Lapta Sağlık Merkezi iki ay sonra hizmete girecek"

Başbakan Ünal Üstel açılışta yaptığı konuşmada, Lapta bölgesinde güzel yatırımların hayata geçtiğini belirterek, 1974 öncesinden kalan, gelişen bölgeye hizmet vermekte zorlanan Lapta Sağlık Merkezi binasının yeniden inşa edilerek, çağdaş bir sağlık merkezine dönüştürüldüğünü kaydetti.

Lapta Sağlık Merkezi’nin, çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından 2 ay sonra hizmete açılacağını kaydeden Üstel, yenilenen sağlık merkezinde vatandaşların çok daha kaliteli sağlık hizmeti alacağını dile getirdi.

- “Attığımız adımları ve yatırımları bundan önceki hiçbir hükümet gerçekleştiremedi”

Göreve geldikleri günden itibaren sağlığın öncelikli konuları arasında yer aldığını ve 2025 yılını da sağlık yılı ilan ettiklerini anımsatan Üstel, hükümetinin sağlıkta attığı adımları ve yatırımları bundan önceki hiçbir hükümetin gerçekleştiremediğini ifade etti.

20 Temmuz'da Lefkoşa'da 320 yataklı hastanenin temelinin atılacağını dile getiren Üstel, bunun ardından, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin mevcut binalarının iç ve dış donanımıyla yeniden dizayn edilerek, çağdaş bir hale getirileceğini vurguladı.

- “Muhtarlıkları daha çağdaş bir hale getirmek için çalışıyoruz”

Hükümet olarak yatırımları hayata geçirirken, nüfusun geliştiği bölgelere öncelik verdiklerini dile getiren Üstel, ülkede geçmişten bu güne çok önemli bir görevi yerine getiren muhtarlıkları da daha çağdaş bir hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

“Hükümetlerimiz döneminde muhtarların ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu her platformda halkımıza anlattık. Muhtarlarımıza ilk özlük haklarını bizim hükümetlerimiz düzenledi.” diyen Üstel, göreve gelen diğer hükümetlerin, "bu konuda herhangi artı bir değer yaratmadığını" söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, hükümete geldikleri ilk gün muhtarları ofissiz bırakmayacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatarak, Muhtarlar Birliği ile yapılan çalışmalar doğrultusunda yaklaşık 110 muhtarlığa, halka daha konforlu hizmet sunabilecekleri binalar kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, kısa bir süre içinde tüm muhtarlık binalarını tamamlamayı ve Internet ağını oluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek, hedeflerinin hantal bürokrasiyi kaldırmak olduğunu, bunun yolunun da e-Devletten geçtiğini vurguladı.

- “Haziran ayında e-Devletin tüm kadrolarını tamamlamayı hedefliyoruz”

Hükümet olarak e-Devlet çalışmalarını tamamladıklarını, e-Devlet Yasası’nı geçirdiklerini ve e-Devlet binasını kurduklarını belirtten Üstel, haziran ayında, Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla yapılacak sınavla e-Devletin tüm kadrolarını tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

“Sınav sonrası liyakatli insanlarımızı e-Devlet kadrolarında istihdam ederek sıkı bir şekilde çalışmaya başlayacağız” diyen Üstel, hedeflerinin, e-Devlet sistemini 2026 yılı başında devreye almak olduğunu söyledi.

Üstel, sistemin hayata geçmesiyle birlikte muhtarlıkların daha da önemli bir rol üstleneceğine dikkat çekerek, açılışı yapılan yeni muhtarlık binasının bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

- Ataser

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de bir yıl önce başlatılan süreçte 4-5 muhtarlık binasının tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, ilk olarak Adatepe Muhtarlık binasının hizmete açıldığını kaydetti.

Başbakanlık tarafından muhtarlıklar için tahsis edilen alanlara binaların inşa edildiğini, belediye olarak da bu yapılara otopark, elektrik altyapısı, peyzaj ile iç ve dış düzenleme konularında katkı sağladıklarını söyleyen Ataser, bölgede 8-10 muhtarlık binasının daha yapılacağını söyledi.

- Darbaz

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz da konuşmasında Başbakan Ünal Üstel’in "Kuzey Kıbrıs’ta binası olmayan muhtarlık kalmayacak" sözünü tuttuğunu belirterek, muhtarlıkların tek tek kendi binalarına kavuşmaya başladığını ifade etti.

Darbaz, önümüzdeki süreçte e-Devlet sistemine geçilecek olmasının, muhtarlık binalarının tamamlanmasını daha da önemli hale getirdiğine dikkat çekti.

- Kardeşler

Adatepe Muhtarı Ümit Kardeşler, yaklaşık 50 yıldır Adatepe Muhtarlığı’nın bir binası olmadığını, bu nedenle hizmet vermekte güçlük yaşadıklarını söyledi.

Kardeşler, yeni muhtarlık binasının hayata geçirilmesini sağlayan Başbakan Ünal Üstel’e, LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başbakan Ünal Üstel, Adatepe Muhtarlık binasını gezerek incelemelerde bulundu.