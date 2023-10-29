Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıl dönümü Gazimağusa’da düzenlenen törenle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Gazimağusa Belediyesi açıklamasına göre, Gazimağusa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni kapsamında Zafer Anıtı’nda protokole dahil zevat ve halkın yerlerini almasıyla başlayan tören, prokotol sırasına göre çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Zafer Anıtı’ndaki törenin ardından Namık Kemal Meydanı’na kortej yürüyüşü yapıldı. Meydanda, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu Konseri, Canbulat Özgürlük Ortaokulu Öğretmeni Pınar Kırmızı Ruso’nun konuşması, Canbulat Özgürlük Ortaokulu öğrencisi Emine Çevik’in “29 Ekim bugün” isimli şiiri okuması, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ve KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nin Kuzey Yıldızları Horon Ekibi’nin gösterisi yer aldı.

Törende son olarak, Emrah Daban, cumhuriyet şarkıları seslendirdi. Canbulat Özgürlük Ortaokulu Öğretmeni Pınar Kırmızı Ruso konuşmasında, 29 Ekim 1923’te Türk milletine en uygun idare biçimi olarak Atatürk tarafından Cumhuriyetin ilan edildiğini, Cumhuriyetin Atatürk’ün devrimcilik ilkesi gereği yeniliklere ve değişimlere açık olan bir süreç olduğunu, Cumhuriyetin devamı için en önemli görevin gençlere düştüğünü, gençlerin Atasından bir rehber gibi faydalanması gerektiğini ifade etti. Ruso, Atatürk’ün “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz” sözleri ile konuşmasını bitirdi.