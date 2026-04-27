Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri, Girne Milletvekili Serhat Akpınar, herhangi bir bireyin veya grubun, “ifade/düşünce özgürlüğü” adı altında Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik hakaret, düşmanlık veya sistematik olumsuzlama içeren söylemler geliştirmesinin “kabul edilebilir” olmadığını belirtti.

Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda bazı Kıbrıslı Türk vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti’ne girişlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sınırlandırılması veya engellenmesinin kamuoyunda tartışmalara neden olduğuna işaret etti.

Bu konunun özellikle belirli çevreler tarafından siyasi bir gerilim alanına dönüştürüldüğünü, Türkiye’ye yönelik haksız ve ölçüsüz söylemlerle toplumda ayrışma yaratılmaya çalışıldığını ifade eden Akpınar, geçen günlerde bir akademisyenin Türkiye’ye girişinin engellenmesi üzerinden yeniden alevlendirilen bu tartışmaların, bazı kesimlerde Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı “kabul edilemez” bir dilin kullanılmasına zemin hazırladığını kaydetti.

-“Kıbrıs Türkü’nün güvenliği, varlığı ve geleceği açısından en temel dayanak her zaman Türkiye Cumhuriyeti olmuştur”

Kıbrıs Türk halkının, tarihsel olarak istisnai bir konuma sahip olduğunu belirten Akpınar, uluslararası alanda sadece Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış bir devlet yapısı içerisinde, varoluş mücadelesinin sürdürüldüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bu mücadele, siyasi bir mücadelenin ötesindedir. Toplumsal, ekonomik ve kültürel bir direnişin adıdır. Bu gerçeklik içinde, Kıbrıs Türkü’nün güvenliği, varlığı ve geleceği açısından en temel dayanak her zaman Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.”

1571’den bugüne uzanan tarihsel süreçte ve özellikle modern dönemde, Kıbrıs Türk halkının varoluşunun ödenen bedeller, yapılan fedakarlıklar ve kurulan güçlü bağlarla şekillendiğini ifade eden Akpınar, “Bu bağ, basit bir siyasi ilişki değildir. Tarih, kader ve ortak mücadele ile inşa edilmiş bir birlikteliktir” dedi.

-“Türkiye Cumhuriyeti kendi hukuk düzeni içerisinde gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkına sahiptir”

Bu çerçevede, herhangi bir bireyin veya grubun, “ifade/düşünce özgürlüğü” adı altında Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik hakaret, düşmanlık veya sistematik olumsuzlama içeren söylemler geliştirmesinin “kabul edilebilir” olmadığını kaydeden Akpınar, her egemen devlet gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin de kendi hukuk düzeni içerisinde gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Benzer durumlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de, kendi egemenlik hakları çerçevesinde hareket ettiğini ve sınır dışı kararları uyguladığını ifade eden Akpınar, “Bu nedenle alınan kararları tek taraflı bir eleştiri konusu haline getirmek gerçeklikten uzak ve iyi niyetten yoksundur” dedi.

Buradaki asıl sorumluluğun hükümete düştüğünü kaydeden Serhat Akpınar, “Kıbrıs Türk halkının beklentilerini, hassasiyetlerini ve yaşadığı zorlukları doğru bir dil ve etkin bir diplomasi ile Türkiye Cumhuriyeti’ne anlatmak, yanlış anlaşılmaları en aza indirecek sağduyulu iletişim kanallarını açık tutmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olduğunun altını çizen Akpınar, “Ancak bu büyüklük, karşılıklı anlayış ve doğru iletişimle daha da anlam kazanır. Bizim görevimiz, bu ilişkiyi zedelemek değildir, güçlendirmektir” dedi.

Akpınar, Demokrat Parti’nin, “Kıbrıs Türk halkını bölmeye çalışan, kendi insanını kendi insanına düşman eden ve bu süreci siyasi kazanç olarak gören” her anlayışın karşısında olacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, etrafındaki siyasi gelişmeleri yakından izlediğini ifade eden Akpınar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Güney Kıbrıs ziyaretinde yaptığı açıklamaların, bölgesel dengelerin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Akpınar, “Böylesi bir tabloda, Kıbrıs Türk halkının nerede duracağı tartışma konusu dahi olamaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her koşulda Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında yer alacaktır. Bu bir tercih değildir, tarihsel bir sorumluluk ve varoluşsal bir gerekliliktir” dedi.

-“Birliğe, sağduyuya ve ortak akla her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz”

DP Genel Sekreteri Akpınar açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Kimse artık savaş istemiyor. Küresel tehdit düşünce oluşumlarının dışında ortak insani değerlerle geleceğe yol alma odaklı hareket etmeliyiz. Kendi iç meselelerimizi tartışırken, özümüzü zayıflatacak, bizi birbirimize düşürecek ve tarihsel bağlarımızı hedef alacak bir dilin kimseye faydası yoktur. Birliğe, sağduyuya ve ortak akla her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz.”