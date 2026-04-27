Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) bir heyet Yayın Yüksek Kurulu (YYK) ile Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ni ziyaret etti.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, akademisyen ve öğrencilerden oluşan heyete aktör ve GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ediz Hun da eşlik etti.

GAÜ heyeti, Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ve kurul üyeleriyle görüştü.

Medya okur yazarlığı farkındalığı kapsamında yapılan ziyarette, öğrenciler Yayın Yüksek Kurulu faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

Öte yandan GAÜ İletişim Fakültesi heyeti, Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ni de ziyaret etti. Ediz Hun, kendisine gösterilen ilgi ve misafirperverliğe teşekkür ederek, Kıbrıs’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, ziyaretler sonrasında yaptığı kısa açıklamada, özellikle medya okur yazarlığıyla ilgili verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin Yayın Yüksek Kurulu'nu gözlemleme ve bilgi edinme şansı bulduğunu kaydeden Saygılı, Haydarpaşa Ticaret Lisesi'nde güzel, içten anlar yaşandığını ifade etti.