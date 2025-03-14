Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Büyükelçi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti. Kabulde, Başçeri Tatar’a güven mektubunu sundu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi, Cumhurbaşkanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Tatar’ın Başçeri’yi kabulünde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, güven mektubunun sunulmasının ardından yaptığı konuşmada, Başçeri’nin geçmişte KKTC’ye büyük hizmetleri olduğunu, Kıbrıs Türk halkını yakından bildiğini söyledi.

Başçeri’nin egemen eşitlik temelinde bir anlaşma mücadelesine güç vereceğine inanç belirten Tatar, eski Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’e de teşekkür etti.

Egemen eşitliğin kabul edilmesinin önemli ve kıymetli olduğunu kaydeden Tatar, Cenevre görüşmesi öncesinde yaptığı Ankara ziyaretinin kendisine güç verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başçeri’ye görevinde başarılar dileyerek konuşmasına son verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise konuşmasında, KKTC’de TC’yi temsil edecek olmaktan memnuniyet ve şeref duyduğunu vurguladı.

Başçeri, iki ülke arasındaki müstesna ilişkilerin daha da güçlenmesi için elinden geleni yapacağını da kaydetti.